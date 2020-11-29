Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik başladı
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Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik başladı

29.11.2020 13:45 | Son Güncelleme: 29.11.2020 13:45
Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik başladı

Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle cadde, sokak ve meydanlarda hareketlilik başladı.

Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle cadde, sokak ve meydanlarda hareketlilik başladı.

Kısıtlamanın sona ermesiyle saat 10.00'da bazı esnaf işletmelerini açtı, vatandaşlar alışveriş yaptı.

Kırklareli'nde de sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Özgürlük ve Demokrasi meydanında yaya ve araç trafiği arttı.

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Bazı vatandaşlar İstasyon Caddesi'nde yürüyüş yaptı, bazıları alışverişe çıktı. Vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Tekirdağ'da kısıtlamanın sona ermesiyle cadde, meydan ve sahil kesiminde hareketlilik gözlendi.

Bazı vatandaşlar sahil şeridinde yürüyüş yaparken bazıları parklarda dinlenmeyi tercih etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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