Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından meydanlarda hareketlilik arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından meydanlarda hareketlilik arttı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından meydanlarda hareketlilik arttı
27.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:02

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.

Edirne'de kısıtlama sonrası kent genelinde araç ve yaya hareketliliği gözlendi.

Kent merkezindeki Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri bu caddelere gelenlerin ateş ölçümünü yaptı.

Selimiye Meydanı ve çevresi ile Talat Paşa Caddesi'nde de araç trafiği dikkati çekti.

Kent genelinde anonslarla vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapılıyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşların "Evde kal" çağrısına kısmen uyduğu gözlendi.

Kısıtlamanın sona ermesiyle özellikle Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarında araç ve yaya trafiği arttı.

Bazı vatandaşlar banka ve PTT şubeleri önlerinde kuyruk oluşturdu. Maske takılmasının zorunlu olduğu kentte bu kurala uymayan bazı kişilerin olduğu gözlendi.

Polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları yönünde uyardı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da serin havanın da etkisiyle "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasının ardından zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor.

Kent merkezindeki PTT ve bazı bankaların önünde kuyruk oluştu.

Sokağa çıkanların büyük çoğunluğunun sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu Haber
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda...
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
AK Parti 'vekil transferi' döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında Haber
AK Parti "vekil transferi" döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında
'Çilekten böcek çıkar mı?' tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
"Çilekten böcek çıkar mı?" tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek
Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı
Koronavirüsü yenen Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı
Koronavirüsü yenen Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı
Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı
Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak
Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak
Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü
Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor
Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı
Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Türk firma, Trump'ın tüm dünyada alay konusu olduğu önerisinden ilham alarak yenilenebilir dezenfektan yaptı
Türk firma, Trump'ın tüm dünyada alay konusu olduğu önerisinden ilham alarak yenilenebilir dezenfektan yaptı
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Borussia Dortmund - Bayern Münih maçında Achraf Hakimi, yere tükürdüğü için hakemden uyarı aldı
Borussia Dortmund - Bayern Münih maçında Achraf Hakimi, yere tükürdüğü için hakemden uyarı aldı
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Özkan Uğur İrem Derici Demet Akalın
Spor Arda Turan Ersun Yanal Michael Jordan Emre Belözoğlu Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Türk Karar Bursa Instagram
Şu an buradasınız: Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından meydanlarda hareketlilik arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 12:02:06. #1.15#
title