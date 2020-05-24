Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sessizlik hakim
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Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın işlek cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oluyor.

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sessizlik hakim
24.05.2020 11:21 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:56

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın işlek cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oluyor.

Edirne'de bayramın birinci günü cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, dışarıda olanlara belge ve kimlik kontrolü yaparak uyarılarda bulundu. Ekipler Selimiye Meydanı, Saraçlar Caddesi ve kentin birçok noktasında önlem aldı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. En sessiz bayramın yaşandığı kentte polis ekipleri dışarıda olanlara belge ve kimlik kontrolü yaptı. Tekirdağ'da da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin en işlek yerlerinden Cumhuriyet Meydanı ve Hükümet Caddesi ile sahil kesimi sakinliğiyle dikkati çekti. Polis ekipleri dışarıda olanlara uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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