Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan emekliler maaşlarını çekmeye başladı
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Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan emekliler maaşlarını çekmeye başladı

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan emekliler maaşlarını çekmeye başladı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Trakya'da tam kısıtlama döneminde 3-15 Mayıs'ta ödenecek emekli maaşlarını çekmek isteyen vatandaşlar muafiyetten yararlanarak banka şubeleri ve ATM'lere gitmeye başladı.

Trakya'da tam kısıtlama döneminde 3-15 Mayıs'ta ödenecek emekli maaşlarını çekmek isteyen vatandaşlar muafiyetten yararlanarak banka şubeleri ve ATM'lere gitmeye başladı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca "Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak, TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, maaş ödemesinin yapılacağı bankanın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek, güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşların, banka şubeleri ve ATM'lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı" belirtilmişti.

Bu kapsamdaki Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşayan emekliler maaşlarını çekmeye başladı.

-"Kararsızdım ama para da lazım"

Tekirdağ'da yaşayan Nimet Coşkun, kalabalık olmadan erkenden maaşını çekmeye geldiğini söyledi.

Coşkun, kurallara uyup maaşını çektikten sonra evine döneceğini ifade ederek, "Kurallara uymaya çalışıyoruz. Kısıtlamadan muaf tutulduğumuz için maaşımı çekmeye geldim. Gelip gelmemekte kararsız kaldım açıkçası. Salgından dolayı ne yapacağımı bilemedim ama para da lazım olduğu için mecburen maaşımı çekmeye geldim." dedi.

Mustafa Yıldız da elinden geldiğince kısıtlamada kurallara uyduğunu dile getirerek, maaşını çektikten sonra evine döneceğini söyledi.

Edirne ve Kırklareli'deki vatandaşlar da kurallara uygun olarak maaşlarını çekmeye devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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