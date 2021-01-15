Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı
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Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı

15.01.2021 21:33 | Son Güncelleme: 15.01.2021 21:36
Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Salgınla mücadele amacıyla pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Edirne'de yoğunluğun yaşandığı Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi başta olmak üzere cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de kısıtlama nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ile Cumhuriyet ve İstasyon caddeleri sessizliğe büründü.

Görevliler ve izinli olan vatandaşların dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye indi.

Tekirdağ da, Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve sahil şeridinde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri kentteki uygulamalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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