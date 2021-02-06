Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

06.02.2021 09:07 | Son Güncelleme: 06.02.2021 09:10
Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuluyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuluyor.

Edirne'de önceden yoğunluğun olduğu yerlerden Saraçlar ve Çilingirler caddeleri ile Tahmis Meydanı'nda sessizlik hakim.

Selimiye Meydanı da sakin zamanlarını yaşıyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Normal zamanlarda araç ve insan yoğunluğunun yaşandığı Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Tekirdağ'da ev ihtiyaçlarını gidermek ve işlerine gitmek için izinli olanlar haricinde cadde ve sokaklarda kimse bulunmuyor.

Kentte normal zamanlarda yoğunluğun olduğu yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi de sakin günlerini yaşıyor.

Polis ekipleri kısıtlama denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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