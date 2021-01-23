EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor
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EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor

23.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:21

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor.

Edirne'de önceden yoğunluğun olduğu yerlerden Saraçlar ve Çilingirler caddeleri ile Tahmis Meydanı'nda sessizlik hakim.

Selimiye Meydanı da sakin zamanlarını yaşıyor.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte farklı noktalarda kısıtlama denetimi gerçekleştirirken, izin kağıtlarıyla işlerine gidenler dışında sokaklar boş kaldı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Normal zamanlarda araç ve insan yoğunluğunun yaşandığı Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri, kısıtlama nedeniyle sakin günlerini yaşıyor.

Tekirdağ'da ev ihtiyaçlarını gidermek ve işlerine gitmek için izinli olanlar haricinde cadde ve sokaklarda kimse bulunmuyor.

Kentte normal zamanlarda yoğunluğun olduğu yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi de boş kaldı.

Polis ekipleri kısıtlama denetimlerini sürdürüyor.

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor
EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor
EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor
EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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