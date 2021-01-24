Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
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Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

24.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 24.01.2021 10:34
Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

Edirne'de kısıtlama kapsamındaki vatandaşlar evlerinde kaldı, dışarı çıkmadı.

İzinli olarak işlerine gidenler dışında sokaklar boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri farklı noktalarda kısıtlama denetimi gerçekleştirdi. Temizlik işçileri de kent merkezindeki cadde ve sokakları temizledi.

Kentte önceden yoğunluğun olduğu Saraçlar ve Çilingirler caddeleri ile Tahmis Meydanı ve Selimiye Meydanı civarında sessizlik hakim oldu.

Tekirdağ

Tekirdağ'da ev ihtiyaçlarını gidermek ve işlerine gitmek için izinli olanlar haricinde cadde ve sokaklarda kimse bulunmuyor.

Kentte normal zamanlarda yoğunluğun olduğu yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi de boş kaldı.

Polis ekipleri kısıtlama denetimlerini sürdürüyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde de vatandaşlar büyük oranda sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor.

İzinli olanlar ve zaruri ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşların dışında, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri de kısıtlama dolayısıyla en sakin gününü yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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