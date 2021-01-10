EDİRNE/TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
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EDİRNE/TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

10.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:55

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Edirne'de kısıtlama kapsamındaki vatandaşlar dışarı çıkmadı, evlerinde kaldı.

İzinli olarak işlerine gidenler dışında sokaklar boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri farklı noktalarda kısıtlama denetimi gerçekleştirdi. Temizlik işçileri de kent merkezindeki cadde ve sokakları temizledi.

Kentte önceden yoğunluğun olduğu yerlerden Saraçlar ve Çilingirler caddeleri ile Selimiye Meydanı civarında sessizlik hakim.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik yaşandı.

Polis ekipleri kontrollerini sürdürüyor.

EDİRNE/TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
EDİRNE/TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
EDİRNE/TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
EDİRNE/TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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