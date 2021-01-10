EDİRNE/TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Edirne'de kısıtlama kapsamındaki vatandaşlar dışarı çıkmadı, evlerinde kaldı.

İzinli olarak işlerine gidenler dışında sokaklar boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri farklı noktalarda kısıtlama denetimi gerçekleştirdi. Temizlik işçileri de kent merkezindeki cadde ve sokakları temizledi.

Kentte önceden yoğunluğun olduğu yerlerden Saraçlar ve Çilingirler caddeleri ile Selimiye Meydanı civarında sessizlik hakim.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik yaşandı.

Polis ekipleri kontrollerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı