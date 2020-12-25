Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı

25.12.2020 21:05 | Son Güncelleme: 25.12.2020 21:08
Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Salgınla mücadele amacıyla pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Edirne'de kısıtlama ile vatandaşlar evlerine gitti.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye indi. Polis ekipleri de kısıtlama denetimi gerçekleştirdi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

???????Güvenlik güçleri, başta ana caddeler olmak üzere birçok noktada uygulama yapmaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Tunç Soyer Cahit Özkan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Coşkun Sabah Furkan Palalı Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Samet Aybaba Rıza Çalımbay Bahattin Şimşek Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Hisarcık İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 21:09:36. #1.14#
title