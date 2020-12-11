Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu
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Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu

11.12.2020 21:39 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:42
Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı.

Edirne'de kısıtlamanın ardından vatandaşlar evlerine kapandı. Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye indi.

???????Güvenlik güçleri, başta ana caddeler olmak üzere kentin birçok bölgesinde uygulama yaptı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de kısıtlamanın başlamasıyla meydan ve caddeler sessizliğe büründü.

Kısıtlama öncesinde bazı vatandaşlar, market ve kuruyemişçilerin önünde yoğunluk oluşturdu.

Kısıtlamanın başlamasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı başta olmak üzere işlek caddelerde denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

İşlek yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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