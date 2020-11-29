EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - (DRONE DESTEKLİ) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - (DRONE DESTEKLİ) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

29.11.2020 20:29 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:01

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kovid-19 ile mücadele amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 20.00 itibarıyla başladı.

Kısıtlamaların başlamasıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

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Edirne'de kısıtlamanın ardından vatandaşlar evlerine kapandı. Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler olmak üzere kentin birçok bölgesinde uygulama yaptı. Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte başlayan sağanak, zaman zaman şiddetini artırıyor. Sağanağın yarın da devam etmesi bekleniyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de kısıtlama ile meydanlar ve caddeler boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı başta olmak üzere işlek caddelerde denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. İşlek yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - (DRONE DESTEKLİ) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - (DRONE DESTEKLİ) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - (DRONE DESTEKLİ) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - (DRONE DESTEKLİ) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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