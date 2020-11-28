KAYSERİ/NEVŞEHİR - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
28.11.2020 20:21 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:40
KAYSERİ Kısıtlama öncesi Cumhuriyet Meydanında yaşanan yoğunluk Kısıtlamanın ardından Cumhuriyet Meydanında yaşanan sakinlik NEVŞEHİR Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğin hakim olduğu caddeler KAYSERİ - Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma...
KAYSERİ
Kısıtlama öncesi Cumhuriyet Meydanında yaşanan yoğunluk
Kısıtlamanın ardından Cumhuriyet Meydanında yaşanan sakinlik
NEVŞEHİR
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğin hakim olduğu caddeler KAYSERİ - Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan