KAYSERİ/NEVŞEHİR - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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KAYSERİ/NEVŞEHİR - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

28.11.2020 20:21 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:40

KAYSERİ Kısıtlama öncesi Cumhuriyet Meydanında yaşanan yoğunluk Kısıtlamanın ardından Cumhuriyet Meydanında yaşanan sakinlik NEVŞEHİR Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğin hakim olduğu caddeler KAYSERİ - Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma...

KAYSERİ

Kısıtlama öncesi Cumhuriyet Meydanında yaşanan yoğunluk

Kısıtlamanın ardından Cumhuriyet Meydanında yaşanan sakinlik

NEVŞEHİR

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğin hakim olduğu caddeler KAYSERİ - Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

KAYSERİ/NEVŞEHİR - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
KAYSERİ/NEVŞEHİR - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
KAYSERİ/NEVŞEHİR - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
KAYSERİ/NEVŞEHİR - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (1)
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (1)
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