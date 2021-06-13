Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde sessizlik hakim.

İzinli olanlar dışında vatandaşların tedbirlere uyduğu görüldü.

Polis ekipleri, kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Kırklareli'nde de kısıtlama nedeniyle meydan, cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor.

Kentte Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları başta olmak üzere İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri boş kaldı. Vatandaşların büyük bölümünün kısıtlamaya uyduğu görüldü.

Tekirdağ'da, kentte önceden yoğunluğun yaşandığı yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Güvenlik güçleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop