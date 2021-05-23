Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.

Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde sessizlik hakim.

Cadde ve sokaklarda, izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmuyor.

Polis ekipleri, kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Kırklareli'nde de vatandaşların büyük bir bölümünün sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ettiği gözlendi.

Kentte, Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları, İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri de kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

İzinli olan ve zaruri ihtiyaçlarını gideren vatandaşların kısa sürede evlerine döndüğü görüldü.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Trakya'da ekiplerin denetimleri devam ediyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla başlatılan kısıtlama, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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