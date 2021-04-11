Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde sessizlik hakim.

Cadde ve sokaklarda, izni bulunanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse dışarı çıkmıyor.

Kırklareli'nde kısıtlama nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarının yanı sıra diğer günlerde yoğunluk yaşanan İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri de boş kaldı.

Vatandaşların zaruri ihtiyaçları dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uydukları gözlendi.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlama, 12 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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