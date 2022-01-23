Trakya'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hafta sonuna kar yağışıyla giren Trakya'da yağış yerini soğuk havaya bıraktı.
Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altında seyrettiği kentte ayaz etkisini sürdürüyor.
Soğuk hava nedeniyle Edirne'deki süs havuzları buz tuttu.
Soğuk hava hayvanların yaşamanı da olumsuz etkiliyor.
Güvercinler, süs havuzlarındaki buz tabakasını kırarak su içmeye çalışıyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte parçalı bulutlu bir havanın hüküm süreceği tahmin ediliyor.
Kırklareli ve Tekirdağ'da da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.
Soğuk nedeniyle süs havuzlarının buz tuttuğu kentlerde il özel idaresi ve belediye ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yaptı.