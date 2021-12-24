KIRKLARELİ - Trakya'da soğuk hava etkisini sürdürüyor - Haberler
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KIRKLARELİ - Trakya'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Trakya'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Gece sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Kırklareli'nde ayaz etkili oluyor.

Soğuk hava nedeniyle kentte süs havuzları buz tuttu, iş yerleri ve tarihi çarşıların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Mahyatepe mevkisinde zaman zaman yolda buzlanma oluştu. Karayolları ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü Edirne'de de süs havuzları buzla kaplandı, yollarda buzlanma meydana geldi.

Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde soğuk hava etkili oluyor. Süleymanpaşa sahilindeki süs havuzunun bir kısmı buz tuttu, yollardaki buzlanma yüzünden sürücüler güçlükle ilerledi.

KIRKLARELİ - Trakya'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

KIRKLARELİ - Trakya'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

KIRKLARELİ - Trakya'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

KIRKLARELİ - Trakya'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

KIRKLARELİ - Trakya'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

KIRKLARELİ - Trakya'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

KIRKLARELİ - Trakya'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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