EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
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EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

17.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:18
EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Trakya'da soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Trakya'da soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Gece sıcaklığın sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü Edirne'de ayaz etkili oluyor.

Ayaz nedeniyle kentteki süs havuzları buz tuttu, iş yerleri ve tarihi çarşıların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Hava sıcaklığının gündüz sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentte soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Tekirdağ ve Kırklareli

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki Ganos Dağı ile Kırklareli'nin Mahyatepe mevkisinde hava sıcaklıkları gece zaman zaman sıfırın altında 13 dereceye kadar düştü.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde gündüz sıcaklıkları da sıfırın altında seyretmeye devam ediyor.

Buzlanma nedeniyle karayolları ve belediye ekiplerinin tuzlama çalışması yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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