Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de, soğuk hava nedeniyle Tunca Nehri kenarındaki tarlalar buz tuttu.

Süs havuzlarının buzla kaplandığı ve hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, parçalı bulutlu hava hakim.

Kırklareli ve Tekirdağ

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde de bazı süs havuzları buz tuttu.

Soğuk hava özellikle kentin yüksek kesimlerinde daha fazla hissediliyor.

Kentlerde il özel idaresi ve belediye ekipleri, yollarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Tekirdağ'da da belediye ekipleri buzlanmaya karşı çalışma yaptı.

Kent merkezinde polis ekipleri sürücüleri gizli buzlanmaya karşı uyarıyor.

Bazı süs havuzları buz tutarken, bazı evlerin çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.