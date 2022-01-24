Trakya'da soğuk hava etkili oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de, soğuk hava nedeniyle Tunca Nehri kenarındaki tarlalar buz tuttu.

Süs havuzlarının buzla kaplandığı ve hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, parçalı bulutlu hava hakim.

Kırklareli ve Tekirdağ

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde de bazı süs havuzları buz tuttu.

Soğuk hava özellikle kentin yüksek kesimlerinde daha fazla hissediliyor.

Kentlerde il özel idaresi ve belediye ekipleri, yollarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Tekirdağ'da da belediye ekipleri buzlanmaya karşı çalışma yaptı.

Kent merkezinde polis ekipleri sürücüleri gizli buzlanmaya karşı uyarıyor.

Bazı süs havuzları buz tutarken, bazı evlerin çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

Tunca Nehri, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title