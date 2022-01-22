Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne'de dün gece etkili olan kar yağışı yerini ayaza bıraktı. Gece sıfırın altında 4 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle yollarda buzlanma oldu, süs havuzları buz tuttu.

Kent sakinleri bere, şapka ve eldiven kullanarak soğuktan korunmaya çalışırken, belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri buzlanma nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kırklareli

Kırklareli'nde de kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Dün kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu.

Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri yağışın etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece olduğu kentte bazı süs havuzları buz tuttu.

Kırklareli Valiliği sürücülerin kış lastiği olmadan trafiğe çıkmaması ve araçlarında zincir bulundurmaları yönünde uyarıda bulundu.

Tekirdağ

Tekirdağ'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Belediye ekipleri kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu ilçelerde buzlanmaya karşı çalışma yaptı, kent merkezinde polis ekipleri sürücüleri gizli buzlanmaya karşı uyardı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte bazı süs havuzları buz tuttu.

Malkara ilçe merkezindeki yollar buz tuttu, sürücüler ve yayalar güçlük yaşadı.

Bazı evlerin çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.