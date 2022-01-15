Trakya'da soğuk hava etkili oluyor
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Trakya'da soğuk ve dondurucu hava hayatı olumsuz etkiliyor.
KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da soğuk ve dondurucu hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Hafta içi kar yağışının etkisini gösterdiği Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklıkları gece sıfırın altında seyrediyor.
Soğuk hava nedeniyle Edirne'deki süs havuzları buz tuttu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte ayaz etkili oluyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri buzlanma oluşan yollarda önlem aldı.
Tekirdağ ve Kırklareli'nde de soğuk hava nedeniyle buzlanmalar meydana geldi.
Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.