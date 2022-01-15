Trakya'da soğuk hava etkili oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Trakya'da soğuk ve dondurucu hava hayatı olumsuz etkiliyor.

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da soğuk ve dondurucu hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Hafta içi kar yağışının etkisini gösterdiği Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklıkları gece sıfırın altında seyrediyor.

Soğuk hava nedeniyle Edirne'deki süs havuzları buz tuttu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte ayaz etkili oluyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri buzlanma oluşan yollarda önlem aldı.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de soğuk hava nedeniyle buzlanmalar meydana geldi.

Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

Ordu'nun 6 ilçesinde okullara 'kar' tatili

Ordu'nun 6 ilçesinde okullara 'kar' tatili

 Van'da okullara 'kar' tatili

Van'da okullara 'kar' tatili
AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Trakya'da soğuk ve dondurucu hava hayatı olumsuz etkiliyor.

title