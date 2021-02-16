Trakya'da soğuk hava etkili oluyor
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Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

16.02.2021 10:33 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:33
Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

Edirne'de hafta sonu etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Edirne'de hafta sonu etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Soğuk nedeniyle kentteki süs havuzları buz tuttu. Önceki haftalarda Tunca Nehri taşkını sonrası su dolan bazı tarlalarda buzlanmalar görüldü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte gece sıcaklılarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü. Kentte, gündüz sıcaklığı da çok fazla değişmedi.

Sıcaklığın sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte bazı çeşmeler donarken ayaz nedeniyle vatandaşlar zorlanıyor.

Buzlanma nedeniyle karayolları ve belediye ekiplerinin tuzlama çalışması yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de buzlanma nedeniyle sürücüleri uyardı.

Belediye ekipleri olumsuz hava koşullarından etkilenen sokak hayvanları için belli noktalara yiyecek bırakıyor.

Kırklareli'nde ise Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisi hakim oluyor.

Hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından, sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş meydana geldi.

Sıcaklığın sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentteki bazı süs havuzları da buz tuttu.

Kırklareli Belediyesi ekipleri, buz oluşan güzergahlarda solüsyon ve tuzlama çalışması yapıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, kentte sıcaklıkların perşembe gününden itibaren artması bekleniyor.

Sıcaklıklar, yarın sıfırın altında 10, perşembe günü sıfırın altında 7, cuma günü ise sıfırın altında 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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