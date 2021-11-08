Trakya'da sis etkili oluyor

KIRKLARELİ (AA) - Edirne ve Kırklareli'nde yoğun sis Tekirdağ'da da yer yer pus etkili oluyor.

Edirne'de geceden itibaren etkili olmayan başlayan yoğun sis nedeniyle Selimiye Camisi çevresinde görüş mesafesi azaldı.

Kentte, sis geceden itibaren etkili olmaya başladı. Sis Şükrüpaşa Mahallesi ve civarında yer yer görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

Trafikte seyreden sürücüler zorlandı, trafik akışında sıkışmalar meydana geldi.

Sis kültürel eserleri de örttü. Sisle kaplanan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi güzel görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı bölgelerde önlem aldı.

Tekirdağ'da da yer yer puslu bir hava etkili oluyor.