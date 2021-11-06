Trakya'da sis etkili oluyor
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor.
KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor.
Tekirdağ'da sabaha karşı artan sis, özellikle Tekirdağ-Malkara, Tekirdağ- Hayrabolu ve Tekirdağ-Muratlı kara yollarında görüş mesafesini azalttı.
Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 40 metreye düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
Sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Öte yandan yoğun sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Süleymanpaşa açıklarına demirledi.
Edirne'de görüş mesafesi yer yer 60 metreye kadar düştü. Kentteki tarihi mekanlar, sisle güzel görüntü oluşturdu.
Kırklareli'nde de sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.