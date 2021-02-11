Trakya'da sıcaklıklar Balkanlar'dan gelecek hava ile sert düşüşe geçecek
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Trakya'da sıcaklıklar Balkanlar'dan gelecek hava ile sert düşüşe geçecek

11.02.2021 10:17 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:20
Trakya'da sıcaklıklar Balkanlar'dan gelecek hava ile sert düşüşe geçecek

Trakya'da Balkanlar'dan gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle yarından itibaren sıcaklıklar, hissedilir derecede düşecek.

Trakya'da Balkanlar'dan gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle yarından itibaren sıcaklıklar, hissedilir derecede düşecek.

Meteorolojik tahmine göre, Türkiye yarından itibaren Balkanlar'dan gelecek soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.

Yarın etkisini gösterecek soğuk hava dalgası, Trakya'daki sıcaklıkları 15 derece düşürecek.

Bölgede bugün ortalama en yüksek sıcaklığın 18 derece olması beklenirken yarından itibaren 3 dereceye kadar azama olacak.

Asıl soğuklar pazar geliyor

Soğuk hava dalgası, pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemle birleşmesi ve kuvvetli poyrazın etkisiyle sıcaklıkları eksi değerlere indirecek.

Soğuk havanın etkisiyle pazar günü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı etkili olacak.

Kar yağışının pazartesi günü de devam edeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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