Trakya'da sıcak hava bunaltıyor

Trakya'da bunaltıcı hava sıcaklıkları ve yüksek nem insanları olumsuz etkiliyor.

Trakya'da bunaltıcı hava sıcaklıkları ve yüksek nem insanları olumsuz etkiliyor.

Edirne'de gün içinde 36 dereceye kadar yaklaşan hava sıcaklıkları nedeniyle kent sakinleri ve yolu Edirne'ye düşenler zor anlar yaşıyor.

Zaman zaman sağanak geçişleri olsa da kısa süreli serinlemenin ardından termometre değerleri tekrar yükseliyor. Edirne son yılların en sıcak haziran aylarından birini yaşıyor.

Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinden kaynaklı nemle, sıcaklık ölçülenden daha fazla hissediliyor.

Kent sakinleri gölgelik alanlara ve parkları tercih ederken çocuklar süs havuzlarında serinliyor.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, termometrelerin 36 dereceyi gösterdiği kentte sıcaklıkların 39 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Beklenen en yüksek nem miktarı ise gece saatlerinde yüzde 95'e yaklaşıyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde son bir haftadır hava sıcaklığı artış gösteriyor.

Artan sıcaklık ve yüksek nem nedeniyle 12.00 - 17.00 saatlerinde yaya ve araç trafiğinde azalma gözleniyor.

Sıcaktan bunalan bazı kişiler ise ağaç gölgeleri ve çay bahçelerinde serinlemeye çalışıyor. Zaman zaman sağanak geçişleri insanlara rahat bir nefes aldırıyor.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, termometrelerin 33 derece dolaylarını gösterdiği kentte sıcaklıkların yarından itibaren 35 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da da sıcak hava ve yüksek nem insanları olumsuz etkiliyor.

Sıcaktan bunalanlar sahil şeridinde ve kent merkezindeki park ile çay bahçelerinde serinlemeye çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin