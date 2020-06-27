Trakya'da "Sarı gelin"in uyanışı büyülüyor - KIRKLARELİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trakya'da "Sarı gelin"in uyanışı büyülüyor - KIRKLARELİ

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "Sarı gelin" olarak adlandırılan ayçiçeği tohumlarının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya bürünüyor.

27.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:41

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "Sarı gelin" olarak adlandırılan ayçiçeği tohumlarının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya bürünüyor.

Trakya'da sarının farklı tonları ve şeklinin güzelliğiyle ilgiyi üzerine toplayan ayçiçeği tarlaları, özellikle gün doğumu ve gün batımında ayrı bir güzellik sunuyor.

Kırklareli'nde erken ekilen ayçiçeğinin bir kısmının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya bürünürken, geç ekilenler ise yeşilin tonlarıyla boy atmaya devam ediyor.

Güne adeta "merhaba" diyen ayçiçeği, polen toplayan arılar ve kelebeklerle güzelliğine güzellik katıyor.

Birçok vatandaş araçlarını ayçiçeği tarlalarının kenarına çekerek, anı ölümsüzleştirmek için en güzel fotoğrafı çekmeye çalışıyor.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sarı gelin"in görünümünü ile herkesi kendine hayran bıraktığını söyledi.

Ayçiçeği tarlalarının yavaş yavaş sarının tonlarıyla renklenmeye başladığını anlatan Şaylan, ayçiçeği tarlalarının güzel görüntüler sunduğunu anlattı.

Trakya'da 'Sarı gelin'in uyanışı büyülüyor - KIRKLARELİ

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Haber
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı Haber
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı Haber
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti Haber
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı Haber
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Kız meselesi yüzünden tartışan engelli gruptan, engelli gence meydan dayağı
Kız meselesi yüzünden tartışan engelli gruptan, engelli gence meydan dayağı
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Yurt dışına çıkmak için gerekli olan PCR testi 110 liraya yapılacak
Yurt dışına çıkmak için gerekli olan PCR testi 110 liraya yapılacak
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Pancu, Rapid Bükreş'in kulüp başkanı oldu
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Pancu, Rapid Bükreş'in kulüp başkanı oldu
Adliyede eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihar girişiminde bulundu
Adliyede eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihar girişiminde bulundu
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Evlat sahibi olmak böyle bir şey! Kaza geçiren baba, canını değil oğlunun sınavını düşündü
Evlat sahibi olmak böyle bir şey! Kaza geçiren baba, canını değil oğlunun sınavını düşündü
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Berat Albayrak Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Hülya Avşar Demet Akalın Dilan Çiçek Deniz
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Alper Ulusoy Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Türk Lirası
Şu an buradasınız: Trakya'da "Sarı gelin"in uyanışı büyülüyor - KIRKLARELİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 14:14:50. #1.14#
title