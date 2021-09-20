TRAKYA'DA SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM LABORATUVARI AÇILDI - Haberler
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TRAKYA'DA SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM LABORATUVARI AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRAKYA Kalkınma Ajansı'nın desteklediği Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi tarafından uygulanan, Sanayide Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında kurulan laboratuvar açıldı.

TRAKYA Kalkınma Ajansı'nın desteklediği Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi tarafından uygulanan, Sanayide Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında kurulan laboratuvar açıldı.

Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan Sanayide Dijital Dönüşüm Laboratuvarı'nın, Trakya'daki Organize Sanayi Bölgelerinde Mesleki ve Teknik Liselere ve ilgili Meslek Yüksek Okulları'na hizmet vereceği belirtildi. İşletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve Trakya genelinde dijital dönüşüm konusunda farkındalık oluşturularak, firmaların dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmaya yönelik danışmanlık verilmesi hedeflendiğini belirten Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, 5 yıllık projeksiyonda 295 firmanın eğitimlerini tamamlaması ve 150 firmanın Sanayide Dijital Dönüşüm panel ve eğitim programından yararlanarak şirket içi dijital dönüşümleri tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Şahin, "Trakya'da ve özellikle Çerkezköy'de sanayinin yoğun olması ve çalışanları dijital dönüşümü gösterebileceğimiz bir yer olması gerektiğini düşünerek Sanayide Dijital Dönüşüm Laboratuvarı'nı oluşturduk. Projeyle Trakya'daki bütün OSB'leri projeye ortak ederek onların da çalışanlarına eğitim verilsin istedik. Meslek liselerindeki çocuklarımız da gördükleri eğitimleri uygulamalı olarak dijital fabrika nedir, bunu uygulamalı olarak görebilecekleri ihtiyaca cevap veren bir laboratuvar oldu burası" diye konuştu.

'BİRE BİR UYGULAMALI EĞİTİM ALACAKLAR'

Şahin, "Öğrenciler burada bire bir uygulamalı eğitim alabileceklerdir. Amacımız geleceğin dünyası olan dijitalleşmenin, verimliliğin çok önemli olduğu bu dönemde rekabeti, ihracatı artırabilmek için bu laboratuvarın önemli olduğuna inanıyoruz. İnşallah Trakya Türkiye'de fark yaratacak. Sanayiye yönelik ara eleman değil aranan eleman noktasında ciddi bir kaynak oluşturacak" dedi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Eyüp Sözdinler, kurulan laboratuvar ile amaçlarının dijital dönüşümün ne olduğunu sanayiciye ve öğrencilere anlatmak olduğunu dile getirdi. Projenin tanıtımının yapılmasının ardından, Sanayide Dijital Dönüşüm Laboratuvarı'nda eğitimlere katılıp sertifika almaya hak kazanan 9 personele sertifika verildi. Sertifikanın ardından projenin tanıtımı yapıldı.

Toplam bütçesi 5 milyon 900 bin lira olan projenin yaklaşık 3 milyon lirası Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak. 30 aylık uygulama süresi bulunan projenin 2022 yılının Mart ayı sonunda tamamlanması bekleniyor.

TRAKYA'DA SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM LABORATUVARI AÇILDI

TRAKYA'DA SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM LABORATUVARI AÇILDI

TRAKYA'DA SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM LABORATUVARI AÇILDI

TRAKYA'DA SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM LABORATUVARI AÇILDI
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Haber: TRAKYA'DA SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM LABORATUVARI AÇILDI - Haberler
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