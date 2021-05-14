KIRKLARELİ - Trakya'da sağlık çalışanlarının eşlerine Kovid-19 aşısı uygulanmaya devam ediliyor
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KIRKLARELİ - Trakya'da sağlık çalışanlarının eşlerine Kovid-19 aşısı uygulanmaya devam ediliyor

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Trakya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması için sürdürülen program kapsamında sağlık çalışanlarının eşlerine aşı uygulanmaya devam ediyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması için sürdürülen program kapsamında sağlık çalışanlarının eşlerine aşı uygulanmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre risk grubunda sisteme tanımlanan vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de randevularını alarak belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırıyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan Nebahat Coşkun, AA muhabirine, doktor eşi olduğunu söyledi. Coşkun, sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edildiğini duyduğu gibi randevu aldığını belirtti.

Bugün adeta çifte bayram yaşadığını dile getiren Coşkun, "Bir süredir aşı olmayı bekliyorduk. Doğrusu sürpriz oldu bu haber bize. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyoruz. Artık dışarıya çıkmayı, büyüklerimizle bayramlaşmayı çok özledik o yüzden herkes aşı olsun lütfen." dedi.

Sağlık çalışanı eşi Nazlı Salık ise herkesin sırası geldiğinde aşı yaptırması gerektiğini belirtti.

Aşılama çalışmalarının önemine değinen Salık, "Bu bizim için çıkış yolu gibi bir şey. Sırası gelen herkes randevusunu alsın gelsin aşısını olsun." dedi.

Trakya'da 744 bin 869 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

Trakya'da, salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar 744 bin 869 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığının "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" internet sitesinde yer alan verilere göre, Trakya'da en çok aşı 357 bin 582 ile Tekirdağ'da uygulandı.

Edirne'de 214 bin 855, Kırklareli'nde ise 172 bin 432 aşı yapıldı.

KIRKLARELİ - Trakya'da sağlık çalışanlarının eşlerine Kovid-19 aşısı uygulanmaya devam ediliyor
KIRKLARELİ - Trakya'da sağlık çalışanlarının eşlerine Kovid-19 aşısı uygulanmaya devam ediliyor
KIRKLARELİ - Trakya'da sağlık çalışanlarının eşlerine Kovid-19 aşısı uygulanmaya devam ediliyor
KIRKLARELİ - Trakya'da sağlık çalışanlarının eşlerine Kovid-19 aşısı uygulanmaya devam ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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