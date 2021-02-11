KIRKLARELİ - Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı
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KIRKLARELİ - Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı

11.02.2021 09:55 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:24

Tüm yurtta olduğu gibi Trakya'da da Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının ikinci dozu sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Tüm yurtta olduğu gibi Trakya'da da Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının ikinci dozu sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Sağlık personeli, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek, oluşturulan odalarda aşılarını yaptırıyor.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, personeli ile kendisinin de salgına karşı aşı olduğunu söyledi.

İlk aşıların 14 Ocak'ta uygulandığını hatırlatan Cerit, aşılama çalışmalarına önem verildiğini ifade etti.

Aşılama ve tedbirler ile salgının üstesinden gelineceğine inandığını belirten Cerit, risk gruplarına göre vatandaşların da aşılarının yapıldığını aktardı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ile Tekirdağ'da Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde de sağlık çalışanlarını aşılama çalışmaları devam ediyor.

Bu arada Sağlık Bakanlığı verilerine göre 14 Ocak'tan bugüne kadar Edirne'de 23 bin 316, Kırklareli'nde 17 bin 592 ve Tekirdağ'da 34 bin 294 olmak üzere toplam 75 bin 202 kişiye aşı yapıldı.

KIRKLARELİ - Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı
KIRKLARELİ - Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı
KIRKLARELİ - Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı
KIRKLARELİ - Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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