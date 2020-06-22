Trakya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
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Trakya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Trakya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
22.06.2020 21:59 | Son Güncelleme: 22.06.2020 22:36

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kırklareli kent merkezinde zaman zaman etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ile dükkanların tentelerinin altında bekledi. Bazı kişiler ise şemsiye ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ağıla giderken sağanağa yakalanan küçükbaş hayvanlar ile çoban, otomobillerin arasında ve ağaçların altında yağıştan korunmaya çalıştı.

Tekirdağ ve Edirne

Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak nedeniyle Malkara-Keşan kara yolu trafiğe kapandı.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yolun tek şeridi ulaşıma açıldı. Yolda araçlarda mahsur kalanlara polis ekiplerince yardım edildi.

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerini de su bastı. Sağanak, Yaylagöne, Ahmetpaşa, İshakça, Karaiğdemir ve Çavuşköy mahallelerinde de etkili oldu.

Şiddetli yağış, ilçe merkezinde rögarların taşmasına neden oldu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, bina saçaklarının altında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde ise çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Aniden başlayan sağanak nedeniyle Babaeski ilçesine ulaşımın sağlandığı kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Vatandaşlar evlerine su girmemesi için kapı önlerine battaniye, halı ve kum çuvalları ile set yapmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle bir çiftliği de su bastı. Ağıllardaki büyükbaş hayvanlar güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yağış nedeniyle evinin bahçesini su basan İsmail Erbay'a ait çok sayıda tavuk kümeste telef oldu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Erhan Ceylan çalışmaları inceledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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