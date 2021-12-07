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Trakya'da sağanak yağış etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Güncel

- Trakya'da sağanak yağış etkili oluyor Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oluyor.

KIRKLARELİ (İHA) - - Trakya'da sağanak yağış etkili oluyor

KIRKLARELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Trakya'da beklenen yağış etkisini gösteriyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.

Öte yandan dışarıda olan vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalananlar da korunmak için otobüs durağı gibi alanlara sığındı.

Trakya'da sağanak yağış etkili oluyor

Trakya'da sağanak yağış etkili oluyor

Trakya'da sağanak yağış etkili oluyor

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