Trakya'da sağanak yağış etkili oluyor
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Trakya'da sağanak yağış etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Güncel

Trakya'da sağanak yağış etkili oluyor Kırklareli'nde sabah saatlerinde aralıklarla etkisini arttıran devam eden sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiliyor.

Trakya'da sağanak yağış etkili oluyor

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde sabah saatlerinde aralıklarla etkisini arttıran devam eden sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli'nde, sağanak yağış etkili oluyor. Kent genelinde sabah saatlerinde zaman zaman etkisini arttıran yağış, yaşamı da olumsuz etkiledi. Aralıklarla süren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.

Yağış sebebiyle bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle bazıları ise otobüs duraklarında korunmaya çalıştı.

Sağanak yağışın yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Trakya'da sağanak yağış etkili oluyor
Trakya'da sağanak yağış etkili oluyor
Trakya'da sağanak yağış etkili oluyor
Trakya'da sağanak yağış etkili oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

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