Trakya'da sağanak yağış - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trakya'da sağanak yağış

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trakya'da sağanak yağış Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oluyor.

KIRKLARELİ (İHA) - Trakya'da sağanak yağış

KIRKLARELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çeşitli uyarılarının ardından Trakya'da beklenen yağış etkisini gösterdi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.

Dışarıda olan vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalananlar da korunmak için otobüs durağı gibi alanlara sığındı.

Öte yandan kayganlaşan yollarda ölümlü ve yaralamalı kazalar meydana geldi.

Trakya'da sağanak yağış

Trakya'da sağanak yağış

Trakya'da sağanak yağış

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İşçi servisiyle otomobil çarpıştı! Feci kazada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

İşçi servisiyle otomobil çarpıştı! Feci kazada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title