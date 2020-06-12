Trakya'da sağanak ve dolu(2)
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Trakya'da sağanak ve dolu(2)

Trakya'da sağanak ve dolu(2)TEKİRDAĞ'DA ARAÇLARI BATTANİYE İLE KORUDULARTekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Kumbağ Mahallesi'nde saat 15.00' sıralarında aniden bastıran sağanak yağış ve ardından dolu yağışı yazlıkların bahçelerine zarar verdi.

Trakya'da sağanak ve dolu(2)
12.06.2020 00:14 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:14

Trakya'da sağanak ve dolu(2)

TEKİRDAĞ'DA ARAÇLARI BATTANİYE İLE KORUDULARTekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Kumbağ Mahallesi'nde saat 15.00' sıralarında aniden bastıran sağanak yağış ve ardından dolu yağışı yazlıkların bahçelerine zarar verdi. Bazı vatandaşlar dolu yağışının başlaması ile araçlarının üzerini battaniyeler ile kapatarak doludan korumaya çalıştı. Dolu yağışının ekili alanlar ve seralara ise zarar vermediği öğrenildi.

Kumbağ Mahallesi'nde oturan Rabia Şahan, yağmurun şiddetli yağdığını belirterek, "Yağmur çok şiddetli yağdı ve kısa sürede etkili oldu. Yağış nedeniyle bahçede bulunan ekili ürünlerimiz zarar gördü" dedi.  Murat Civelek ise kısa sürede yağışın etkili olduğun ve ağaçlardaki meyvelere büyük zarar verdiğini belirterek, "Yağış birden bastırdı  şiddetliydi ve yıldırım düştü patlamayla birlikte. Denize düştüğünü söylediler, buraları bembeyaz oldu. Ağaçlardaki meyveler  dolu sebebiyle zarar gördü" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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