Trakya'da sağanak ve dolu
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Trakya'da sağanak ve dolu

METEOROLOJİ Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Edirne ve Tekirdağ'da sağanak etkili oldu.

Trakya'da sağanak ve dolu
11.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:20
METEOROLOJİ Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Edirne ve Tekirdağ'da sağanak etkili oldu. Edirne'de aniden bastıran şidetli yağmur ile cadde ve sokaklar, göle dönerken, sürücüler de trafikte ilerlemekte zorlandı. Tekirdağ'ın bazı kesimlerine ise dolu yağdı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısının ardından Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de yağmur başladı. Edirne'de etkili olan sağanak, cadde ve sokakları, kısa sürede göle çevirdi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarında dinmesini beklerken, sürücüler de suyla kaplı cadde ve sokaklarda güçlükle ilerledi. Polis ekipleri, suyun kapladığı caddeleri şerit çekerek kapatırken, sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyardı.Yağış, Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde de etkili oldu, bazı kesimlere ise dolu yağdı. 


- Tekirdağ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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