EDİRNE TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
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EDİRNE TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 29 derece olduğu Keşan'da, öğleden sonra kuvvetli yağmur başladı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikteki sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı evlerin ise bahçelerinde su baskınları meydana geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı halkı uyardı. Yağışın aralıklarla devam etmesinin beklendiği duyuruldu.

LÜLEBURGAZ'DA ELEKTRİK TELLERİ KOPTU

Şiddetli sağanak Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesindede elektrik tellerinin kopmasına sebep oldu. TREDAŞ ekipleri kopan tellerin onarılarak, elektrik akımının yeniden sağlanması için çalışma başlattı.

EDİRNE TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
EDİRNE TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
EDİRNE TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
EDİRNE TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
EDİRNE TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
EDİRNE TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
EDİRNE TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
EDİRNE TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
EDİRNE TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
EDİRNE TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
EDİRNE TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
EDİRNE TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
EDİRNE TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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