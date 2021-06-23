EDİRNE TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Üç kamu bankası birleşme hazırlığında! Gerçekleşirse alanında en büyük 2. banka olacak

Son anket ittifakı derinden sarsacak! En iyi ihtimalle bile yüzde 40'ın altında kalıyorlar

Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 29 derece olduğu Keşan'da, öğleden sonra kuvvetli yağmur başladı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikteki sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı evlerin ise bahçelerinde su baskınları meydana geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı halkı uyardı. Yağışın aralıklarla devam etmesinin beklendiği duyuruldu.

LÜLEBURGAZ'DA ELEKTRİK TELLERİ KOPTU

Şiddetli sağanak Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesindede elektrik tellerinin kopmasına sebep oldu. TREDAŞ ekipleri kopan tellerin onarılarak, elektrik akımının yeniden sağlanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı