TEKİRDAĞ TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
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TEKİRDAĞ TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

TEKİRDAĞ TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından beklenen sağanak Tekirdağ ve Kırklareli'nin bazı kesimlerinde etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından beklenen sağanak Tekirdağ ve Kırklareli'nin bazı kesimlerinde etkili oldu. Tekirdağ'ın yüksek kesimlerdeki Çorlu, Çerkezköy ve Saray ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklar şiddetli yağış nedeniyle suyla kaplandı. Araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği bölgelerde, trafik ekipleri önlem aldı. Belediye ekipleri de suyla kaplanan cadde ve sokaklarda su tahliye çalışmalarına başladı.

Sağanak, Kırklareli'nin Pınarhisar, Vize ilçelerinde de etkili oldu. Edirne'de ise rüzgarın ardından hafif yağmur yağışı başladı.

TEKİRDAĞ TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
TEKİRDAĞ TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
TEKİRDAĞ TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
TEKİRDAĞ TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
TEKİRDAĞ TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
TEKİRDAĞ TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
TEKİRDAĞ TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
TEKİRDAĞ TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
TEKİRDAĞ TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
TEKİRDAĞ TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
TEKİRDAĞ TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
TEKİRDAĞ TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
TEKİRDAĞ TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
TEKİRDAĞ TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
TEKİRDAĞ TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
TEKİRDAĞ TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
TEKİRDAĞ TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
TEKİRDAĞ TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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