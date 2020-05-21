Trakya'da sağanak bekleniyor
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Trakya'da sağanak bekleniyor

Trakya'da sağanak bekleniyor.

Trakya'da sağanak bekleniyor
21.05.2020 10:08 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:08

Trakya'da sağanak bekleniyor.

Meteorolojik değerlendirmeye göre, Balkanlardan gelen serin ve yağışlı hava sisteminin etkisine giren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gök gürültülü sağanakların oluşacağı tahmin ediliyor.

Balkanlardan gelen hava sisteminin bugünden itibaren Ramazan Bayramı süresince Trakya'da hava sıcaklıklarını hissedilir derecede düşüreceği öngörülüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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