Trakya'da sağanak başladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da sağanak başladı.

Kırklareli'nde sağanak nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar tentelerin altına ve otobüs duraklarına sığındı.

Polis ekipleri, sürücüleri su birikintisi oluşan yollarda dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Yağış zaman zaman Tekirdağ ile Edirne'de de etkili oluyor.

Kuvvetli sağanağın yarın etkili olacağı, perşembe günü ise yerini kara bırakması bekleniyor.