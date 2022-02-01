Trakya'da sağanak başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trakya'da sağanak başladı

AA, Cihan Demirci - Güncel
 - Güncelleme:

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da sağanak başladı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da sağanak başladı.

Kırklareli'nde sağanak nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar tentelerin altına ve otobüs duraklarına sığındı.

Polis ekipleri, sürücüleri su birikintisi oluşan yollarda dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Yağış zaman zaman Tekirdağ ile Edirne'de de etkili oluyor.

Kuvvetli sağanağın yarın etkili olacağı, perşembe günü ise yerini kara bırakması bekleniyor.

Trakya'da sağanak başladı

Trakya'da sağanak başladı

Trakya'da sağanak başladı

AA / Cihan Demirci - Güncel

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, su, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title