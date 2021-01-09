Trakya'da sağanak başladı
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Trakya'da sağanak başladı

09.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 09.01.2021 10:28
Trakya'da sağanak başladı

Soğuk ve yağışlı hava sisteminin görüldüğü Trakya'da sağanak zaman zaman etkisini arttırıyor.

Soğuk ve yağışlı hava sisteminin görüldüğü Trakya'da sağanak zaman zaman etkisini arttırıyor.

Hava sıcaklığının 5 dereceye düştüğü Kırklareli ve Tekirdağ'da rüzgar ile etkili olan yağış, Edirne'de çiseleme şeklinde devam ediyor.

Kırklareli kent merkezinde sağanak nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri birikinti olan yerlerde taşkın yaşanmaması için rögar kapaklarını açarak temizlik çalışması yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bazı kişiler şemsiyeleriyle, bazıları kaldırımlarda saçak altında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Tekirdağ'da yağış zaman zaman etkisini artırıyor. Yağış nedeniyle Hükümet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Yağışların yaklaşık bir hafta devam etmesi ön görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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