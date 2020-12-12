Trakya'da sağanak başladı
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Trakya'da sağanak başladı

12.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:44
Trakya'da sağanak başladı

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına giren Trakya'da sağanak başladı.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına giren Trakya'da sağanak başladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan yağış, zaman zaman etkisini arttırıyor.

Edirne'de yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bazı kişiler şemsiyeleriyle bazıları ise kaldırımlarda saçak altında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Kırklareli

Kırklareli kent merkezinde sağanak nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri birikinti olan yerlerde taşkın yaşanmaması için rögar kapaklarını açarak temizlik çalışması yaptı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan yağış zaman zaman etkisini artırıyor. Yağış nedeniyle Hükümet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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