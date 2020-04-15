Trakya'da sağanak
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Trakya Bölgesi, Güncel

Trakya'da sağanak

Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisine giren Trakya'da sağanak aralıklarla devam ediyor.

15.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:14
Trakya'da sağanak

Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisine giren Trakya'da sağanak aralıklarla devam ediyor.

Dün gece başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri, su birikintisi olan cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.

Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, son 24 saatte metrekareye 7 kilogram yağış düştü.

Yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Edirne ve Tekirdağ'da da zaman zaman sağanak etkili oluyor.

Kaynak: AA

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