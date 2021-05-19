Diyarbakır, Siirt, Elazığ ve Mardin'de saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Diyarbakır, Siirt, Elazığ ve Mardin'de vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, evlerinin balkonlarından, pencerelerinden ve stadyumlarda düzenlenen programlarda İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Diyarbakır, Siirt, Elazığ ve Mardin'de vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, evlerinin balkonlarından, pencerelerinden ve stadyumlarda düzenlenen programlarda İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Diyarbakır Stadyumu'nda program düzenlendi.

Programda, ay-yıldızlı forma giyen sporcular ve gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takıp, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde saat 19.19'da İstiklal Marşı okudu.

Siirt

Siirt'te, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün çeşitli branşlardaki antrenör ve sporcuları, Atatürk Stadı'nda Türk bayrağı açtı, saat 19.19'da da İstiklal Marşı okudu.

Tören sonunda, Türkiye Atletizm Federasyonunca Antalya'da düzenlenen Dağ Koşusu Milli Takım seçmelerinde derece yapan Esra Oysal'a eşofman hediye edildi.

Etkinlik kapsamında kamu kurumları ve bazı evlerin balkonuna Türk bayrağı asıldı.

Elazığ

Elazığ'da, Gençlik Merkezindeki sentetik sahada düzenlenen etkinliğe katılan Vali Erkaya Yırık, çocuklara ve gençlere Türk bayrağı ve şapka hediye etti.

Daha sonra Vali Yırık'ın yaktığı gençlik meşalesini teslim alan milli boksör Gizem Özer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesini temsilen alanda hazırlanan diğer meşaleleri yaktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Elazığ Belediyesi mehteran takımı konser verdi.

Etkinliğe katılan gençler dev Türk bayrağı açtı.

Programa, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren de katıldı.

Mardin

Mardin'de 21 Kasım Şehir Stadı'nda düzenlenen etkinlikte Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin ve sporcu gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde bir araya geldi.

Türk bayraklarının açıldığı programda, saygı duruşunda bulunuldu, saatler 19.19'u gösterdiğinde ise İstiklal Marşı okundu.

Vatandaşlar da evlerinin balkonlarından etkinliğe destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya