Trakya'da ramazanın son cuma namazı Kovid-19 tedbirleri kapsamında kılındı
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Trakya'da ramazanın son cuma namazı Kovid-19 tedbirleri kapsamında kılındı

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ramazan ayının son cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda eda edildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ramazan ayının son cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda eda edildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminde vatandaşlar, ramazanın son cuma namazı için evlerine en yakın camilerde saf tuttu.

Önlemler çerçevesinde camilere gelen vatandaşlar, maske ve mesafe kurallarına uyarak yanlarında getirdikleri seccadelerde namazlarını kıldı.

Edirne'de vatandaşlar, cuma namazı için başta Selimiye Camisi olmak kent genelindeki diğer camilere gitti.

Edirneli Aycan Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedbirleri dikkate alarak ramazanın son cumasını kılmak için Selimiye'ye geldiğini söyledi.

Kırklareli'nde ise Hızırbey başta olmak üzere tüm camilerde vatandaşların katılımıyla cuma namazı kılındı.

Tekirdağ'da da vatandaşlar, ikametlerine en yakın camilere giderek cuma namazını kılıp dua etti.

Trakya'da ramazanın son cuma namazı Kovid-19 tedbirleri kapsamında kılındı
Trakya'da ramazanın son cuma namazı Kovid-19 tedbirleri kapsamında kılındı
Trakya'da ramazanın son cuma namazı Kovid-19 tedbirleri kapsamında kılındı
Trakya'da ramazanın son cuma namazı Kovid-19 tedbirleri kapsamında kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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