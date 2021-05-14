KIRKLARELİ - Trakya'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim
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KIRKLARELİ - Trakya'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Trakya'da, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" süreci dolayısıyla cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

Trakya'da, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" süreci dolayısıyla cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, kısıtlamalar nedeniyle cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı.

Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddeleri sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklarda, izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmuyor.

Polis ekipleri de denetim yapıyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de tam kapanma sürecine riayet edildiği gözlendi.

Kentte kısıtlama nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarının yanı sıra diğer günlerde yoğunluk yaşanan İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri de boş kaldı.

İzinli olanlar ve zaruri ihtiyaçlarını gideren kişilerin dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uyuluyor.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstempaşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Polis ekipleri, kentin çeşitli noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

KIRKLARELİ - Trakya'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim
KIRKLARELİ - Trakya'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim
KIRKLARELİ - Trakya'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim
KIRKLARELİ - Trakya'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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