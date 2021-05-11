Trakya'da polis ekiplerinin denetimleri sürüyor

Trakya'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında polis ekipleri ihlallere yönelik denetimlerine devam ediyor.

Trakya'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında polis ekipleri ihlallere yönelik denetimlerine devam ediyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ekipleri önlemler çerçevesinde kavşak ve meydanlarda denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde tam kapanma tedbiri kapsamında kapalı olması gerekirken işletmeler ve izni olmadan trafikte seyreden pek çok sürücü de denetimlerde tespit ediliyor.

-Edirne'de 7 kişi hakkında tutanak tutuldu

Edirne'deki denetimlerde polis ekipleri araçları durdurarak sürücülerden tam kapanmadan muafiyet belgelerini istedi.

Denetimlerde polis ekiplerinden kaçan sürücünün de arasında bulunduğu 7 kişi hakkında sokağa çıkma yasağını ihlal, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle tutanak tutuldu.

Yaya devriyesini sürdüren polis ekipleri ihbar üzerine kapalı olması gerekirken satış yapan bir dükkanın işletmecisine tutanak hazırlandı.

Yürüyüş yolları çevresinde de denetimlerini sürdüren ekipler, yoğunluk anlarında vatandaşların alış verişlerini halledip kısa sürede evlerine dönmesi yönünde megafonla anons ediyor.

Yapılan uygulamalardan memnuniyetlerini dile getiren sürücüler, tüm vatandaşların kurallara uymalarını istiyor.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da denetimler devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin