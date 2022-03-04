Trakya'da okullarda deprem tatbikatı düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da okullarda deprem tatbikatı düzenlendi.

Edirne'de Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesinde AFAD ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği deprem anını belirten siren çaldığında derste olan öğrenciler sıralarının yanına başına kitap ya da defterle koruyarak çömeldi.

İkinci sirenin çalınmasının ardından öğrenciler hızlı şekilde okuldan tahliye edildi.

Vali Ekrem Canalp, okulun bahçesinde öğrencilere tatbikat hakkında bilgi verdi.

Canalp, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerin önlenemeyen tabii afetlerden olduğunu söyledi.

Depreme karşı hazırlıklı olmanın can kayıplarını azalttığını belirten Canalp, "Ayrıca yaralanmaları ve sakat kalmaları azaltmamız mümkündür. Maddi kayıpları da azaltmamız mümkündür. Tatbikatta bütün öğrencilerimiz bir deprem anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini uygulamalı olarak öğrenmiş oldular." diye konuştu.

Programın ardından İl Genel Meclisini ziyaret eden Canalp, Meclis üyelerinin gönüllü AFAD üyesi olacağını ve onlardan oluşan bir arama kurtarma ekibinin de kurulacağını kaydetti.

Gazetecilerin talebi üzerine Canalp, basın mensuplarından oluşan bir arama kurtarma ekibi de oluşturulabileceğini bildirdi.

Kırklareli

Kırklareli'nde Hamdi Helvacıoğlu İlkokulunda da tatbikat düzenlendi.

Tatbikatta senaryo gereği siren çaldı.

Vali Osman Bilgin ile öğrenciler ilk sirenle sınıfta "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulayıp okul bahçesine tahliye edildi.

Vali Bilgin, kentte 52 bin öğrencinin katılımı ile eş zamanlı tatbikat düzenlendiğini söyledi.

Bu yıl tatbikatlara daha fazla önem verileceğini ifade eden Bilgin, "Ülkemiz maalesef ki afet riski ile karşı karşıya olan bir ülke. Bu nedenle bu tür eğitimler ve tatbikatlar önemli. Burada aldığınız eğitimleri akşam evlerinizde ailenize anlatmanız ve onlara da bu mesajı vermeniz gerekiyor ki hep birlikte ülke nüfusunun tamamı, 85 milyonla birlikte afetlere hazırlıklı olalım." dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere AFAD araçları tanıtıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da Tekirdağ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tatbikat yapıldı.

Vali Aziz Yıldırım, AFAD stantlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Öğrencilere ilk yardım eğitimi verilerek AFAD araçlarının tanıtımı yapıldı.

Senaryo gereği deprem sirenin çalmasının ardından Vali Yıldırım ile öğrenciler sınıf içerisinde sıraların yanlarına çöktükten bir süre sonra dışarı çıktı.

Yıldırım, tatbikatın ardından yaptığı konuşmada, depremin her an olabileceğini bilerek ona göre insanların ne yapacaklarını bilmeleri gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Bir yerde bir deprem olmuşsa gelecekte de aynı şekilde yine deprem meydana gelecektir. Bundan kaçış yok. Afet bilinciyle beraber yaşamak ve buna uygun bir hayat tarzı geliştirmeliyiz. Binalarımızı ona göre yapacağız, hayatımızı ona göre yaşayacağız. Bugün ilimizde 604 okulda deprem tatbikatı yapıldı. 200 bin öğrencimiz tatbikata katıldı."