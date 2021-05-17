KIRKLARELİ - Trakya'da okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim sevinci
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KIRKLARELİ - Trakya'da okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim sevinci

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında "kademeli normalleşme" sürecine geçilmesiyle bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimler başladı.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında "kademeli normalleşme" sürecine geçilmesiyle bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimler başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime geçileceği kararı üzerine Kırklareli'nde bugün okullarda öğrenci ve öğretmen hareketliliği başladı.

Belirtilen kademeler arasında yer alan okul öncesi eğitim kurumlarına giden öğrenciler de anne ve babalarıyla eğitim kurumlarının yolunu tuttu.

Sabah saatlerinde okullarına giden öğrencilerin Kovid-19 tedbirleri kapsamında okul binalarına girişleri sağlandı.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sıralarındaki yerlerini alan öğrenciler, öğretmenleri ile buluşmanın sevincini yaşadı.

Bazı öğrencilerin dirsek teması ile selamlaşması dikkat çekti.

Kırklarelili öğrenci velisi Berk Kurtoğlu, AA muhabirine, okul öncesi kurumların eğitime başlamasından memnun olduklarını söyledi.

Kovid-19 tedbirlerine uyarak tüm velilerin çocuklarını eğitim kurumlarına getirdiklerini ifade eden Kurtoğlu, kızının da okulunu çok özlediğini dile getirdi.

Edirne ve Tekirdağ'da da okul öncesi öğrencileri anne ve babalarıyla sınıflarına geldi.

KIRKLARELİ - Trakya'da okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim sevinci
KIRKLARELİ - Trakya'da okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim sevinci
KIRKLARELİ - Trakya'da okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim sevinci
KIRKLARELİ - Trakya'da okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim sevinci

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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